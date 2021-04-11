В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина
Досудебное расследование продолжается.
В Киеве по факту демонтажа дома Уткина на ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе начато уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении.
Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).
Полиция осмотрела место происшествия, допросила в качестве свидетелей очевидцев и затребовала разрешительные документы по выполнению строительных работ.
Досудебное расследование в уголовном производстве сейчас продолжается.
"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций", - добавили в прокуратуре.
Отметим, Доходный дом Уткина - историческое здание в центре Киева, возле железнодорожного вокзала, архитектором которого является Александр Вербицкий. Домом владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.