В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина

Досудебное расследование продолжается.

В Киеве по факту демонтажа дома Уткина на ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

Полиция осмотрела место происшествия, допросила в качестве свидетелей очевидцев и затребовала разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве сейчас продолжается.

Фото: Facebook-страница общественной организации Мапа Реновации

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций", - добавили в прокуратуре.

Фото: uk.wikipedia.org

Отметим, Доходный дом Уткина - историческое здание в центре Киева, возле железнодорожного вокзала, архитектором которого является Александр Вербицкий. Домом владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.

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