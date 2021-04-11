В Киеве открыли уголовное производство из-за сноса исторического здания Уткина

В Киеве по факту демонтажа дома Уткина на ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

Полиция осмотрела место происшествия, допросила в качестве свидетелей очевидцев и затребовала разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве сейчас продолжается.

Фото: Facebook-страница общественной организации Мапа Реновации

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций", - добавили в прокуратуре.

Фото: uk.wikipedia.org