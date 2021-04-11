Анастасия Приходько родила третьего ребенка

Анастасия Приходько сообщила неожиданную новость о том, что она стала мамой в третий раз. Свою беременность артистка скрывала до последнего. Она брала участие в проекте "Маска", и не хотела, чтобы ее из-за беременности исключили из шоу. Но уже после финала "Маски" Приходько рассказала всем правду.

Анастасия Приходько стала мамой в третий раз: беременность скрывала до последнего

Во время съемок шоу "Маска" 33-летняя Анастасия Приходько находилась в положении. Когда именно она успела родить малыша, никто не знает. Пол и имя ребенка Приходько пока также не раскрывает.

В пост-шоу "Маски" Настя Приходько призналась, что выходила на сцену в костюме "Бабки" на большом сроке беременности. Ее поддерживал и всегда был рядом муж, который подписывал с ней контракт о неразглашении.

Анастасия Приходько стала мамой в третий раз: беременность скрывала до последнего


"Я отказалась от всех пиарщиков на период съемок. Именно муж ездил на подписание контракта. Вся эта тайна осталась в семье. Муж весь съемочный процесс был со мной, потому что мне уже было очень сложно. Мы пытались скрыть как могли, но срок был уже большой", — отметила Приходько.

Выступления на сцене Приходько давались непросто. Звездный детектив Оля Полякова отметила, что подозревала о беременности звезды, так как Анастасия всего лишь пару эфиров надевала каблуки.

У Анастасии Приходько теперь трое детей. От первых двух браков артистка воспитывает 11-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Гордея.

Напомним, кто стал победителем в финале шоу "Маска", которого выбрало большинство зрителей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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