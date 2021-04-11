Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо

Дженнифер Лопес опубликовала новые фото из Доминиканы, где она уже несколько месяцев находится на съемках фильма. Фанаты звезды в этот раз обратили внимание не столько на внешний вид своего кумира, как на одну мелкую деталь. На безымянном пальце левой руки Джей Ло больше нет обручального кольца, которое она не снимала несколько лет.

Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо с бриллиантом

Помолвочное кольцо с бриллиантом за пять миллионов долларов Дженнифер Лопес подарил ее жених до недавнего времени Алекс Родригес. Вероятно, пара действительно решила расстаться, хотя Алекс недавно приезжал в Доминикану к своей возлюбленной, чтобы попытаться сохранить с ней отношения.

Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо с бриллиантом

Некоторые поклонники пары строят иллюзии, что Дженнифер Лопес просто решила не носить кольцо во время съемок, но большинство склоняется к версии о расставании Дженнифер и Алекса.

На своей последней фотографии в соцсетях Лопес позирует в белом кроп-топе и пастельных спортивных брюках, которые подчеркивают ее фигуру и пресс. Актриса сидит на ступеньках и делает селфи. На руках у нее традиционно несколько браслетов, а на шее - драгоценная цепочка с кулоном. У артистки высветлены локоны, видимо, для съемок в новом фильме она перекрасилась.

Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо с бриллиантом

Что сейчас происходит в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, публике не известно. В конце марта пара только заявила, что отменяет помолвку и продолжает работать над своими отношениями. О разводе пока что речь не шла. Причиной их раздора стала якобы измена бейсболиста Родригеса.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес снялась в фотосессии для глянца в кружевных трусах и шелковой блузке.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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