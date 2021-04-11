В Киеве произошла перестрелка, двое человек ранены

В Деснянском районе Киева на проспекте Петра Григоренко произошла перестрелка, есть двое травмированных.

Об этом говорится на странице "Стражи эспрессо" в соцсети Facebook.

Происшествие произошло в субботу вечером, 10 апреля. Известно, что между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов.

По неподтвержденной информации, это было травматическое оружие.

В результате стрельбы два человека получили ранения, их госпитализировали.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Напомним, в марте в Винницкой мужчина устроил стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка.