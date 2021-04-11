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2021-04-11
В Киеве произошла перестрелка, двое человек ранены
Конфликт произошел в компании мужчин.
Фото: zbroya.info
В Деснянском районе Киева на проспекте Петра Григоренко произошла перестрелка, есть двое травмированных.
Об этом говорится на странице "Стражи эспрессо" в соцсети Facebook.
Происшествие произошло в субботу вечером, 10 апреля. Известно, что между мужчинами, которые отдыхали, произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов.
По неподтвержденной информации, это было травматическое оружие.
В результате стрельбы два человека получили ранения, их госпитализировали.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Напомним, в марте в Винницкой мужчина устроил стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка.