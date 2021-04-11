В Днепре в результате пожара погибли двое мужчин

Причина пожара устанавливается.

В Днепре случился пожар в одноэтажном жилом доме, погибло двое мужчин.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"11-го апреля в 2:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Лизы Чайкиной Соборного района города Днепр", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на двух хозяев.

Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела двух человек. Двое погибших - мужского пола, другие данные устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Огнем повреждены вещи домашнего обихода, деревянные перекрытия и крыша дома на общей площади 50 кв. м.

Пожар локализован в 2:47 и ликвидирован в 4:18.

Фото: ГСЧС

"Всего для ликвидации пожара привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления", - сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 3 апреля в Житомире на пожаре погиб 46-летний мужчина, его отца спасли.

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