Финал шоу "Маска": кто стал победителем

В субботу, 10 апреля, состоялся финал самого рейтингового шоу на украинском телевидении за последние три месяца. В течение этого периода зрители вместе со звездными детективами Олегом Винником, Настей Каменских, DZIDZIO, Олей Поляковой и Андреем Данилко пытались угадать, кто скрывался под загадочными масками. И вот в последнем выпуске шоу был определен главный победитель, за которого проголосовали больше всего зрителей.

Всего в финал шоу "Маска" попали три участника: Носорог, Дракон и Солнце. Эти звезды, замаскированные за яркими костюмами, прошли через все шоу. Победительницей финала стала певица Злата Огневич, которая была в костюме Солнца. Ее главными конкурентами были Носорог (актер Алексей Тритенко) и Дракон (певец Арсен Мирзоян).

О том, что под маской Солнца скрывается Злата Огневич, первым из звездных детективов догадался Андрей Данилко.

"Наше Солнце уже успело перевоплотиться в загадочный образ, и тогда мы не могли ее узнать – именно она была под маской Ворона, а сейчас перед нами Злата Огневич! Я раскусил этот ход, ведь я довольно хитрый человек, к тому же, меня много раз обманывали. Поэтому я уверен, что это Злата Огневич! И это лучшая афера первого сезона "Маски", – сказал Данилко.

В финале "Маски" Злата Огневич в поединке с романтичным Драконом исполнила песню "Иностранец" Валерия Меладзе, а также сольную песню The Show Must Go On Фредди Меркьюри.

После того, как Злата узнала, что стала победительницей, она наконец-то выдохнула с облегчением и призналась, как ей было непросто перевоплощаться все эти три месяца.

"Эта награда добыта потом и кровью, и конечно же, огромным трудом! Потому что костюм не такой легкий, как вы можете себе представить. Помню, в первый съемочный день я обула эту обувь на каблуках и вышла на сцену, а она довольно скользкая, да и в добавок пустили тяжелый дым – я подумала, что это все – не смогу в этом двигаться, жить. А потом начала привыкать...Но я насколько втянулась, что уже во время третьего эфира садилась на шпагат", - рассказала Злата Огневич.

Так как шоу "Маска" оказалось рейтинговым, уже поговаривают о втором сезоне проекта.

