Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям

Нарушителя накажут за жестокое обращение с животными и появление в общественных местах в пьяном виде.

В Киеве патрульные искали приют для двух змей, с которыми нетрезвый и агрессивный мужчина разгуливал по городу и не на шутку напугал прохожих.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Заметили мужчину с пресмыкающимися на шее на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям, и они вызвали полицию. Вероятно, то, что животные находились на улице при такой температуре воздуха, негативно повлияло на их здоровье. Змеи вели себя беспокойно, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно.

Откуда у него змеи - также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

"Также мы связались с организацией UAnиmals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют", - добавил Билошицкий.

Сейчас пресмыкающиеся находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

Фото: Facebook-страница Билошицкого

На нарушителя же инспекторы составили материалы по ст. 89 (жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Напомним, в прошлом году Министерство юстиции искало дома для 13 конфискованных питонов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дядя Жора перенес сложную операцию на сердцеДядя Жора перенес сложную операцию на сердце
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
В Харькове жителям отключат воду на полгодаВ Харькове жителям отключат воду на полгода
Из-за ковида в Киеве умерло еще 40 человекИз-за ковида в Киеве умерло еще 40 человек
В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконеВ Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену ради квартирыВ Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену ради квартиры
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по киевлянину, который побил БалухаПрокуратура направила в суд обвинительный акт по киевлянину, который побил Балуха
Трансплантация органов от одного умершего мужчины была проведена за сутки четырем людямТрансплантация органов от одного умершего мужчины была проведена за сутки четырем людям
В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона "по подозрительным людям"В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял с балкона "по подозрительным людям"
Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людямВакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям
Полиция задержала киевлянина за продажу фальшивых справок об отсутствии ковидаПолиция задержала киевлянина за продажу фальшивых справок об отсутствии ковида
Полиция раскрыла убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшегоПолиция раскрыла убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего
Еще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерлиЕще 293 киевлянина заболели коронавирусом, 7 человек умерли
За разрешение на захоронение на столичном кладбище от киевлянина требовали 10 тысяч долларовЗа разрешение на захоронение на столичном кладбище от киевлянина требовали 10 тысяч долларов
За снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларовЗа снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости