Киевлянин навеселе гулял со змеями и цеплялся к людям

Нарушителя накажут за жестокое обращение с животными и появление в общественных местах в пьяном виде.

В Киеве патрульные искали приют для двух змей, с которыми нетрезвый и агрессивный мужчина разгуливал по городу и не на шутку напугал прохожих.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Заметили мужчину с пресмыкающимися на шее на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям, и они вызвали полицию. Вероятно, то, что животные находились на улице при такой температуре воздуха, негативно повлияло на их здоровье. Змеи вели себя беспокойно, что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно.

Откуда у него змеи - также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

"Также мы связались с организацией UAnиmals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют", - добавил Билошицкий.

Сейчас пресмыкающиеся находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо.

Фото: Facebook-страница Билошицкого

Фото: Facebook-страница Билошицкого

На нарушителя же инспекторы составили материалы по ст. 89 (жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.

Напомним, в прошлом году Министерство юстиции искало дома для 13 конфискованных питонов.