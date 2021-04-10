На Киевщине задержали мошенницу, которая помогла обмануть бабушку по схеме "ваш родственник в беде"

Женщина забрала у пенсионерки 3,5 тыс. долларов и личные вещи.

В Киевской области полицейские разоблачили мошенницу, которая была соучастницей в схеме "ваш родственник в беде" и обманула пенсионерку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"В городе Березань 23-летняя девушка по указанию своего знакомого зашла в квартиру потерпевшей и забрала у старушки 3,5 тыс. долларов и личные вещи. Деньги перекинула на банковские карточки подельника, от вещей в дальнейшем избавилась", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность таксиста, который подвозил мошенницу на место совершения преступления, а в дальнейшем разоблачили и личность злоумышленницы.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Второй фигурант дела находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории. По предварительной информации, именно он звонил потерпевшей и представился родственником, который якобы попал в ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

"Полиция Киевщины призывает граждан быть осторожными во время общения с незнакомцами по телефону. Информируйте своих пожилых близких и родных о существующих схемах мошенничества, чтобы предупредить совершение аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, полицейские Харькова разоблачили телефонного мошенника, который под видом врача выманил почти 1,5 млн гривен.

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