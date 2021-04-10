В Греции застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который писал о криминале

Двое неизвестных на мотоцикле сделали несколько выстрелов на улице перед домом Караиваза в Афинах.

В греческих Афинах застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который освещал криминальные темы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Журналист работал на телеканале Star, а также вел новостной блог bloko.gr.

По информации полиции, 9 апреля двое неизвестных на мотоцикле сделали несколько выстрелов на улице перед домом Караиваза в районе Алимос.

Фото: ЕРА/UPG

Местная ежедневная газета Kathimerini сообщила, что соседи не слышали выстрелов, что может означать использование преступниками глушителей. С места происшествия полиция изъяла 17 гильз.

О мотивах убийства пока неизвестно. Но в заявлении, опубликованном в блоге Караиваза, говорится, что он стал мишенью за свою работу.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

"Кто-то решил его заткнуть пулями, заставить перестать писать", - говорится в заявлении.

"Это убийство потрясло всех нас", - заявила пресс-служба правительства. Власти указали, что расследование продолжается, а убийц найдут.

Фото: ЕРА/UPG

Евросоюз назвал убийство Караиваза "подлым и трусливым актом".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Европа выступает за свободу, а свобода прессы, возможно, наиболее священная из всех. Журналисты должны иметь возможность работать безопасно. Мои мысли с семьей Йоргоса Караиваза. Я надеюсь, что преступники вскоре будут привлечены к ответственности".

Murdering a journalist is a despicable, cowardly act.

Europe stands for freedom. And freedom of press may be the most sacred of all. Journalists must be able to work safely.

My thoughts are with the family of George Karaivaz. I hope the criminals are soon brought to justice.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021
Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, на Мальте суд приговорил Винсента Маската, который признался в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, к 15 годам заключения.

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