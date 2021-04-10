Автобус с белорусами хотел попасть в Украину с поддельными результатами тестов на ковид

В автобусе было 35 пассажиров.

В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Все они были предъявлены на контроль гражданами Республики Беларусь , пассажирами автобуса, который следовал на въезд в Украину.

"Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты", - говорится в сообщении.

Кроме того, у нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами.

По данному факту проинформированы сотрудники Нацполиции, и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.

Соответственно белорусам отказали в пропуске на территорию Украины.

Напомним, в Ровенской области владелица турагентства выдавала клиентам фальшивые справки об отсутствии ковида для выезда за границу.