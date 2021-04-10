От ковида вакцинировались еще 19 858 украинцев
В список ожидания на прививку записались 435 451 человек.
За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине от коронавируса были привиты 19 858 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Прививки проводились 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами вакцинации.
По состоянию на 9 апреля в список ожидания вакцинации от ковида записались 435 451 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;
- Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;
- Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;
- Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;
- Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;
- Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;
- Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;
- Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;
- Луганская область - 263 случая / 390 прививок;
- Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;
- Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
- Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;
- Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;
- Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;
- Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;
- Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;
- Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;
- Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;
- Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;
- Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;
- Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.
Отметим, с начала вакцинальной кампании привиты 373 002 украинца.
Напомним, по словам Министра здравоохранения Украины Максима Степанова, прививки китайской вакциной от коронавируса, которую в Украину привезли еще 25 марта, начнут делать после 10 апреля.
30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины.
Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля 2021 года. Используется пока только вакцина AstraZeneca/CoviShield, изготовленная крупнейшим мировым производителем вакцин - индийским Serum Institute.