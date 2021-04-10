На сегодня «красная» зона карантина действует в Киеве и 11 областях
Желтыми являются только две области: Ивано-Франковская и Херсонская.
По состоянию на субботу, 10 апреля, "красная" зона карантина действует в Киеве и 11 областях Украины.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Это - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Больше всего уровень госпитализаций вследствие коронавируса сейчас превышен в Киеве, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской и Херсонской областях.
Желтыми являются только две области: Ивано-Франковская и Херсонская. В "зеленой зоне" нет ни одного региона.
Остальные области имеют "оранжевые" ограничения.
Напомним, с сегодняшнего дня, 9 апреля, Ивано-Франковская область вышла из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса. Прикарпатье находилось в "красной" карантинной зоне дольше всего в Украине - с 26 февраля.
Зато с понедельника, 11 апреля, "красный" уровень вводится в Харьковской области.