На сегодня «красная» зона карантина действует в Киеве и 11 областях

Желтыми являются только две области: Ивано-Франковская и Херсонская.

По состоянию на субботу, 10 апреля, "красная" зона карантина действует в Киеве и 11 областях Украины.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Это - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Больше всего уровень госпитализаций вследствие коронавируса сейчас превышен в Киеве , Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях. Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Киеве , Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской и Херсонской областях.

Желтыми являются только две области: Ивано-Франковская и Херсонская. В "зеленой зоне" нет ни одного региона.

Остальные области имеют "оранжевые" ограничения.

Напомним, с сегодняшнего дня, 9 апреля, Ивано-Франковская область вышла из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса. Прикарпатье находилось в "красной" карантинной зоне дольше всего в Украине - с 26 февраля.

Зато с понедельника, 11 апреля, "красный" уровень вводится в Харьковской области.