Сегодня в большинстве регионов Украины состоится пробное ВНО-2021

В Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.

Сегодня в большинстве регионов Украины состоится пробное ВНО-2021
Фото: Радіо Свобода

Сегодня, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.

Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические меры как при входе в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование - 10 или 24 апреля - для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома.

В то же время будет отличаться дата внесения ответов в сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания".

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этот сервис 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительным планом.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на тот тест, на который они были зарегистрированы, с 24 по 28 апреля (после прохождения оценивания).

Чтобы такие участники как можно полнее ознакомились с другими тестами пробного ВНО, с 10 до 28 апреля в кабинетах этих участников будут размещены «бонусные тесты», которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис 10-28 апреля.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО.

"МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правил социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома", - говорится в сообщении .

Напомним, Президент Владимир Зеленский рассказал, что размер президентских стипендий участникам внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты, будет составлять 10 000 гривен.

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