Олег Винник кричит на своих подопечных в шоу «Голос країни»

Популярный украинский певец и звездный тренер в вокальном шоу «Голос країни» показал бэкстэйдж процесса подготовки команды к прямым эфирам. Олег Винник заявил, что будет кричать на них, если что-то пойдет не так.

Олег Винник эмоционально кричит на своих подопечных в шоу «Голос країни»

На своей страничке в социальной сети Инстаграм Олег Винник показал нарезку кадров, снятых за кулисами подготовки к прямым эфирам в шоу «Голос країни». Каждый из подопечных «покорителя волчиц» очень старается показать все свои таланты и способности. Не менее волнителен этот период и для их звездного тренера.

В какой-то момент Олег Винник заявил, что будет кричать эмоционально, чтобы начинающие артисты его услышали. Бэкстеэйдж подготовки Диляры Дидаевой, Серея Нейчева, Галины Куришко и Богдана Мухи, который певец опубликовал в своем Инстаграм очень красочно показывает, что Олег Винник прорабатывает с подопечными каждое движение, каждый звук и даже каждый жест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, ранее Олег Винник сделал неожиданное признание о своей личной жизни. Что скрывал от зрителей артист?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дядя Жора перенес сложную операцию на сердцеДядя Жора перенес сложную операцию на сердце
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
В Харькове жителям отключат воду на полгодаВ Харькове жителям отключат воду на полгода
Из-за ковида в Киеве умерло еще 40 человекИз-за ковида в Киеве умерло еще 40 человек
В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконеВ Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль и Дан Балан снова окажутся вместе на шоу «Голос країни»Тина Кароль и Дан Балан снова окажутся вместе на шоу «Голос країни»
Олег Винник признался, что его часто приглашают в РоSSию на концертыОлег Винник признался, что его часто приглашают в РоSSию на концерты
Олег Винник даст концерт, несмотря на карантинОлег Винник даст концерт, несмотря на карантин
Олег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країниОлег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країни
Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в КарпатахОлег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах
Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса
В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественниковВ Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»
В Черкассах от осложнений COVID-19 умер хирург Олег ГайдаВ Черкассах от осложнений COVID-19 умер хирург Олег Гайда
Последние новости
Подгружаем последние новости