Олег Винник кричит на своих подопечных в шоу «Голос країни»

Популярный украинский певец и звездный тренер в вокальном шоу «Голос країни» показал бэкстэйдж процесса подготовки команды к прямым эфирам. Олег Винник заявил, что будет кричать на них, если что-то пойдет не так.

На своей страничке в социальной сети Инстаграм Олег Винник показал нарезку кадров, снятых за кулисами подготовки к прямым эфирам в шоу «Голос країни». Каждый из подопечных «покорителя волчиц» очень старается показать все свои таланты и способности. Не менее волнителен этот период и для их звездного тренера.

В какой-то момент Олег Винник заявил, что будет кричать эмоционально, чтобы начинающие артисты его услышали. Бэкстеэйдж подготовки Диляры Дидаевой, Серея Нейчева, Галины Куришко и Богдана Мухи, который певец опубликовал в своем Инстаграм очень красочно показывает, что Олег Винник прорабатывает с подопечными каждое движение, каждый звук и даже каждый жест.

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