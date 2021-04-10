За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 463 новых случая коронавируса

Летальных случаев - 398.

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 398.

Госпитализированы 4 709 человек, выписаны из больниц - 4 263, выздоровели - 10 722, проведено 122 181 тестирование: методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях

За все время пандемии в Украине заболели 1 841 137 человек, выздоровели - 1 405 826, летальных случаев - 36 779 и проведено 8 622 424 ПЦР-тестирования.

Напомним, 52% украинцев выразили обеспокоенность из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дядя Жора перенес сложную операцию на сердцеДядя Жора перенес сложную операцию на сердце
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
В Харькове жителям отключат воду на полгодаВ Харькове жителям отключат воду на полгода
Из-за ковида в Киеве умерло еще 40 человекИз-за ковида в Киеве умерло еще 40 человек
В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконеВ Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Киеве - 1 605 случаев ковидаЗа сутки в Киеве - 1 605 случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковида
В Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерлиВ Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерли
За сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человекЗа сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человек
За сутки в Киеве с ковидом и пневмониями госпитализировали 672 человекаЗа сутки в Киеве с ковидом и пневмониями госпитализировали 672 человека
За сутки в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковида
За сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавируса
В результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория КовальчукВ результате осложнений от коронавируса умерла художница Виктория Ковальчук
С начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса привиты 286 647 человекС начала кампании по вакцинации в Украине от коронавируса привиты 286 647 человек
В Украине за сутки ковидом впервые заболели более 20 тыс. человекВ Украине за сутки ковидом впервые заболели более 20 тыс. человек
Последние новости
Подгружаем последние новости