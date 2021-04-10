За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 463 новых случая коронавируса

За минувшие сутки, 9 апреля, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Летальных случаев - 398.

Госпитализированы 4 709 человек, выписаны из больниц - 4 263, выздоровели - 10 722, проведено 122 181 тестирование: методом ПЦР - 54 420, методом ИФА - 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 861.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях

За все время пандемии в Украине заболели 1 841 137 человек, выздоровели - 1 405 826, летальных случаев - 36 779 и проведено 8 622 424 ПЦР-тестирования.

Напомним, 52% украинцев выразили обеспокоенность из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.