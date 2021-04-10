За сутки в Киеве - 1 605 случаев ковида

За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве обнаружили 1 605 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Умер 51 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

В больницы столицы госпитализировали 158 пациентов с COVID-19 и 497 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших: 922 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 607 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 45 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 31 мальчик от 8 месяцев до 17 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 695 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже - 175 872. Коронавирус преодолели 110 832 жителя.

За период пандемии в столице зафиксировано 3 848 летальных случаев от вируса.

Напомним, в пятницу, 9 апреля,, в Украине зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Летальных случаев - 398.