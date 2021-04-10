В результате пожара в киевской многоэтажке пострадали дети

Пострадали мальчики 2 и 6 лет.

На пожаре, произошедшем в Деснянском районе Киева, пострадали двое мальчиков.

Об этом сообщили местные спасатели.

"9 апреля в 17:01 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре на ул. Марины Цветаевой, 10/87, в Деснянском районе столицы", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что горит квартира на 14 этаже 16-этажного жилого дома.

В ходе тушения пожара пожарные обнаружили в квартире 2 детей, мальчиков 2 и 6 лет, без признаков жизни. Пожарные вынесли детей на свежий воздух и приступили к оказанию неотложной домедицинской помощи, проводя реанимационные действия до прибытия скорой медицинской помощи, прибывшей на место в 17:40.

"К счастью, именно благодаря настойчивости спасателей и полицейского, которые "откачали" малышей, дети получили второй шанс на жизнь. Их передали медикам и впоследствии госпитализировали", - отметили в ГСЧС.

В 17:20 пожар был локализован на площади 15 кв. м и в 17:26 ликвидирован.

Также была спасена женщина, жительница соседней квартиры, которую с признаками отравления продуктами горения также вывели из дома и передали медикам. От госпитализации женщина отказалась.

На месте происшествия работали 20 спасателей.

Напомним, в городе Украинка Киевской области из-за пожара в детском саду спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

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