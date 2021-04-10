В Киевской области карантин продлен до 23 апреля
На Киевщине продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.
На Киевщине действие противоэпидемических мероприятий из-за распространения коронавируса продлено до 23 апреля.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Соответствующее решение принято 9 апреля по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.
Отдельным территориям Киевщины в зависимости от эпидемического состояния:
- позволить решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в образовательных учреждениях;
- позволить увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, исключая отдельные периоды;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от количества пассажирских мест;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.
"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.
Напомним, что на брифинге 9 апреля мэр столицы Виталий Кличко призвал правительство объявить всеобщий локдаун.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на это пригрозил Кличко сменить главу КГГА.