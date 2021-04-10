В Киевской области карантин продлен до 23 апреля

На Киевщине продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

На Киевщине действие противоэпидемических мероприятий из-за распространения коронавируса продлено до 23 апреля.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Соответствующее решение принято 9 апреля по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Отдельным территориям Киевщины в зависимости от эпидемического состояния:

позволить решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в образовательных учреждениях;

позволить увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, исключая отдельные периоды;

осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов от количества пассажирских мест;

рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, что на брифинге 9 апреля мэр столицы Виталий Кличко призвал правительство объявить всеобщий локдаун.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на это пригрозил Кличко сменить главу КГГА.