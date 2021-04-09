Половина украинцев опасаются заболеть ковидом, - опрос

За здоровье своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

52% украинцев выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. За здоровье своих близких и родных волнуются 83%, не волнуются - 17%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

За последние месяцы уровень тревожности относительно состояния своего здоровья в условиях пандемии динамично растет. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

65% опрошенных поддерживают введение "жесткого карантина" (локдауна), 33% - не поддерживают.

77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе, 63% - закрытие школ, 59% - детсадов. Тогда как закрытие городского и междугородного транспорта не поддерживают почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.

55% заявили, что будут больше соблюдать правила "жесткого карантина", чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

Напомним, более 70% украинцев уверены, что ковид создали искусственно. В природное происхождение ковида верят 19% опрошенных группой "Рейтинг".