В Киеве полицейский попался на сбыте психотропов
Вместе с офицером Днепровского управления задержали его сообщников.
В Киеве на сбыте психотропных веществ задержали сотрудника Днепровского УП ГУНП в г. Киеве и его сообщников.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"По данным следствия, участковый офицер полиции наладил механизм незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, правоохранитель, получив от поставщиков наркотические средства, осуществлял их сбыт через доверенных лиц из числа ранее привлекавшихся к ответственности за совершение уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств", - говорится в сообщении.
Полицейского и его сообщников задержали при осуществлении оперативной закупки психотропных веществ.
В дальнейшем в рамках следствия правоохранители провели одновременные обыски в домовладениях и транспортных средствах, принадлежащих и используемых участковым офицером, а также его сообщниками. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства, деньги и оборудование для изготовления психотропных веществ.
Полицейский и его сообщники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Как сообщалось, в марте в Киеве разоблачили мощную наркогруппировку с ежемесячным "заработком" в 70 млн гривен.