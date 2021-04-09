В Киеве полицейский попался на сбыте психотропов

Вместе с офицером Днепровского управления задержали его сообщников.

В Киеве полицейский попался на сбыте психотропов
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве на сбыте психотропных веществ задержали сотрудника Днепровского УП ГУНП в г. Киеве и его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, участковый офицер полиции наладил механизм незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, правоохранитель, получив от поставщиков наркотические средства, осуществлял их сбыт через доверенных лиц из числа ранее привлекавшихся к ответственности за совершение уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств", - говорится в сообщении.

Полицейского и его сообщников задержали при осуществлении оперативной закупки психотропных веществ.

В дальнейшем в рамках следствия правоохранители провели одновременные обыски в домовладениях и транспортных средствах, принадлежащих и используемых участковым офицером, а также его сообщниками. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства, деньги и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Фото: .facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Полицейский и его сообщники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщалось, в марте в Киеве разоблачили мощную наркогруппировку с ежемесячным "заработком" в 70 млн гривен.

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