За сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковида

Вакцинированы за сутки - 18 569 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев ковида
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 751 ребенок и 552 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 4 936 человек. 419 пациентов умерли, выздоровели 11 221 человек.

Также за сутки было проведено 119 369 тестирований, в частности, методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925. За все время пандемии в Украине заболели 1 823 674 человека, выздоровели - 1 395 104. От осложнений заболевания умерли 36 381 человек. Всего было проведено 8 568 004 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

Также за сутки 18 569 человек были привиты против COVID-19. Всего с начала кампании вакцинованы 353 147 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
  • Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
  • Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
  • Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
  • Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
  • Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
  • Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
  • Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
  • Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
  • Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
  • Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
  • Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
  • Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
  • Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
  • Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
  • Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
  • Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
  • Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
  • Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
  • Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
  • Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
  • Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
  • Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.

По состоянию на 8 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек.

Напомним, Национальная академия наук считает, что нынешняя волна эпидемии в Украине выходит на плато.

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