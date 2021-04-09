Тина Кароль ошеломила публику неожиданным образом в новом клипе

Тина Кароль выпустила клип на недавно вышедшую песню “Хороший парень”. Артистка предстала в очень необычном для себя образе. Певица перевоплотилась в парня, а в одной из сцен целовалась сама с собой.

9 апреля успешная украинская певица презентовала новую музыкальную работу. Звезда выпустила клип на песню, вошедшую в ее недавний мини-альбом. Теперь публика обсуждает не только композицию “Хороший парень”, но и неожиданно дерзкое видео на нее.

Как отметил режиссер музыкального видео, снявшего до этого клип для Тины Кароль на песню “Скандал”, он хотел показать, как человек, обладающий сильной харизмой и талантом, даже с закрытым лицом, может держать внимание зрителей на протяжении всего клипа. Представить певицу в образе парня - идея именно клипмейкера.

По словам хореографа-постановщика Марины Кущевой, несмотря на всю сложность манеры танца хип-хоп, в клипе Тина Кароль снялась сама, без дублера. Артистка исполнила совершенно неожиданный для себя танец и выглядела очень круто.

“Это новый этап, это бомба”, “Тина, которая отказалась участвовать в Танцах, теперь решила устраивать Танцы в каждом клипе”, “Ребят, закройте мне рот, а то мой подбородок по полу волочится”, “Божее, ну это же разрыв привычных образов”, - пишут юзеры.

Стоит отметить, публика пришла в восторг после увиденного. Несмотря на активные эксперименты звезды, ее новый стиль и эпатаж тепло приняли фанаты.

Примечательно то, что зрители обнаружили связь между клипами на песни “Скандал” и “Хороший парень”. Пользователи уверены, что Тина сделает серию видеоработ к своему альбому “Красиво”, и что все эти клипы будут связаны между собой одним сюжетом. Это означает, что в последующих видео зрители должны узнать, что то была за комната, в которой шла перестрелка, и что хранится на флешке.

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан показали всю нежность чувств друг к другу на шоу “Голос країни“, заставив ревновать Олега Винника.