В Киеве отключат отопление 10 апреля 2021

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал на брифинге о том, когда в украинской столице остановят котельные и прекратят подачу тепла в жилые дома, а также в больницы, школы и детские сады.

Если раньше Виталий Кличко обещал, что в Киеве сначала отключат отопление в жилом секторе, а школы и детсады продолжат отапливать, то сейчас все наоборот. По словам столичного градоначальника, с 10 апреля в городе запустят процесс отключения теплоснабжения.

При этом, школы и детские садики уже прекратили отапливать, поскольку Киев попал в «красную» карантинную зону и дети находятся дома на самоизоляции.

Киевский мэр пояснил, что согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода, поэтому дату завершения отопительного сезона в КГГА решили перенести на 10 апреля. Ранее планировалось завершить отопительный сезон в первых числах месяца, но погода внесла свои коррективы в планы руководства.