Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома

Директору киевского коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба, который связывает эти угрозы с демонтажем незаконных киосков.

"Мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотящих работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не «малые предприниматели», как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые прибыли", - заявил он.

"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с «коктейлем Молотова» и запиской с угрозами", - написал Кулеба в фейсбуке.