Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома

Мэрия связывает это с демонтажем незаконных МАФов.

Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома
Фото: facebook.com / Олексій Кулеба

Директору киевского коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба, который связывает эти угрозы с демонтажем незаконных киосков.

"Мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотящих работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не «малые предприниматели», как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые прибыли", - заявил он.

"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с «коктейлем Молотова» и запиской с угрозами", - написал Кулеба в фейсбуке.

Напомним, что 24 марта на Троещине в Киеве мужчина взобрался на МАФ, который приехали демонтировать коммунальщики, облил себя бензином и угрожал сжечь себя. В тот же день один из предпринимателей порезал колеса эвакуатора, задействованного в демонтаже МАФов, когда тот стоял на светофоре.

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