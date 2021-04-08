Директор коммунального предприятия в Киеве получил угрозы в виде бутылок с "коктейлем Молотова" у дома
Мэрия связывает это с демонтажем незаконных МАФов.
Директору киевского коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с "коктейлем Молотова" и записку с угрозами.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба, который связывает эти угрозы с демонтажем незаконных киосков.
"Мы столкнулись с сопротивлением организованных групп, не желающих наведения порядка в городе, не хотящих работать прозрачно и платить деньги в бюджет. И это не «малые предприниматели», как кое-кто хочет подать, это крупные сети незаконных МАФов, которые приносят владельцам миллионные необлагаемые прибыли", - заявил он.
"Мы начали получать прямые угрозы нам и нашим семьям. И это не шутки. Сегодня утром произошло ЧП. Директору коммунального предприятия под забором дома оставили бутылки с «коктейлем Молотова» и запиской с угрозами", - написал Кулеба в фейсбуке.
Напомним, что 24 марта на Троещине в Киеве мужчина взобрался на МАФ, который приехали демонтировать коммунальщики, облил себя бензином и угрожал сжечь себя. В тот же день один из предпринимателей порезал колеса эвакуатора, задействованного в демонтаже МАФов, когда тот стоял на светофоре.