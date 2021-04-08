В Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерли

Госпитализировали 189 пациентов с COVID-19 и 358 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 1 848 случаев заболевания COVID-19. 48 больных умерли, 717 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вчера в больницы столицы госпитализировали 189 пациентов с COVID-19 и 358 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших - 1 094 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет, 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (323), Дарницком (318) и Голосеевском (253) районах.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 172 403 киевлян, 3 749 больных умерли, 109 499 человек - преодолели болезнь.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 419 случаев ковида, госпитализированы 5 092 человека. Выздоровели 10 032 пациента, 464 - умерли от осложнений коронавирусной болезни.