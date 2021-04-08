В Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерли

Госпитализировали 189 пациентов с COVID-19 и 358 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

В Киеве обнаружили 1 848 случаев ковида за сутки, 48 человек умерли
Фото: Пресслужба КМДА

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 1 848 случаев заболевания COVID-19. 48 больных умерли, 717 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Вчера в больницы столицы госпитализировали 189 пациентов с COVID-19 и 358 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших - 1 094 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет, 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (323), Дарницком (318) и Голосеевском (253) районах.

За все время пандемии коронавирус обнаружили у 172 403 киевлян, 3 749 больных умерли, 109 499 человек - преодолели болезнь.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 19 419 случаев ковида, госпитализированы 5 092 человека. Выздоровели 10 032 пациента, 464 - умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Харькове жителям отключат воду на полгодаВ Харькове жителям отключат воду на полгода
Дядя Жора перенес сложную операцию на сердцеДядя Жора перенес сложную операцию на сердце
В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконеВ Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе
Надя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхтеНадя Дорофеева показала аппетитные формы в купальнике на яхте
От ковида умер главный врач городской больницы ХарьковаОт ковида умер главный врач городской больницы Харькова
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человекЗа сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человек
За сутки в Киеве с ковидом и пневмониями госпитализировали 672 человекаЗа сутки в Киеве с ковидом и пневмониями госпитализировали 672 человека
Отключение отопления в Киеве перенесли на несколько дней из-за похолоданияОтключение отопления в Киеве перенесли на несколько дней из-за похолодания
Пробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли на 24 апреляПробное ВНО в Киеве и Черниговской области перенесли на 24 апреля
За сутки в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 10 179 новых случаев ковида
От ковида умер главный врач городской больницы ХарьковаОт ковида умер главный врач городской больницы Харькова
За сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавируса
В Киеве милиция составила 173 протокола за нарушение правил карантинаВ Киеве милиция составила 173 протокола за нарушение правил карантина
В Житомире при пожаре в многоэтажке погиб человекВ Житомире при пожаре в многоэтажке погиб человек
Из-за ковида в Киеве умерло еще 40 человекИз-за ковида в Киеве умерло еще 40 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости