Усиленный карантин во Львове продлили до 19 апреля

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС снова продлила жесткий карантин в городе до 19 апреля.

Ограничения связаны со стабильно сложной эпидемической ситуацией с коронавирусом в городе, сообщил в фейсбуке городской голова Андрей Садовый.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 553 львовян, госпитализирован 91 человек, выписаны 70.

Из общего количества коек в городских больницах Львова, предусмотренных для лечения больных коронавирусом, на сегодняшнее утро 69% занято больными. По состоянию на утро 8 апреля на лечении было 1115 пациентов (из них у 1066 подтверждена коронавирусная болезнь, 66 - в реанимации, 32 подключены к искусственной вентиляции легких).

В то же время комиссия решила следить за показателями заболеваемости, по результатам которых позже могут рассмотреть вопрос ослабления карантина. Эти послабления будут касаться работы непродовольственных рынков, летних площадок и обучения школьников начальных классов.

Комиссия также решила закупить четыре кислородных станции для городских больниц и развернуть на базе Городской детской клинической больницы еще 105 коек для детей с COVID-19.

Напомним, что жесткий карантин во Львове ввели с 19 марта, а с 25 марта Львовская область попала в "красную" карантинную зону.

В городе закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, учреждения культуры. Школьников отправили на дистанционное обучение, общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок.