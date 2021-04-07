В Тернополе усиливают карантин и позволят богослужения только на улице

В городе ухудшается ситуация с коронавирусом.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусным недугом в Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения и усиливается контроль за их соблюдением.

Об этом информируют на официальном сайте Тернопольского городского совета.

"Учитывая значительные нарушения карантинных требований в торговых заведениях, участниками оперативного штаба принято решение с 8 апреля увеличить количество полицейских, муниципальной инспекции, Госпродпотребслужбы, отдела торговли, быта и защиты прав потребителей для работы в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также ввести усиленные меры контроля за соблюдением на территории ТМТГ установленных ограничительных противоэпидемических мероприятий, соответствующих «оранжевому» уровню эпидопасности", - говорится в сообщении.

Что касается усиления ограничений, то в городе:

работу в торгово-развлекательных и торговых центрах разрешено проводить при условии совместного контроля на входе-выходе из заведения работником центра с представителем полиции или Нацгвардии, обеспечив проведение температурного скрининга посетителей, контроля учета посетителей, пребывания в помещении не более 1 посетитель на 10 кв . м торговой площади, наличия соответствующей маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 м, а также соблюдением других санитарных и противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

запрещена работа развлекательных центров, детских развлекательных центров и детских игровых комнат;

запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов в закрытых помещениях без зрителей и в ограниченном количестве зрителей (не более 50%) на открытых спортивных сооружениях при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников);

проводить все Богослужения, другие религиозные обряды и мероприятия с использованием одноразовой посуды на улице рядом с храмом при соблюдении дистанции 1,5 метра между присутствующими и других санитарно-противоэпидемических мероприятий или в режиме онлайн;

с 12 апреля ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования будут учиться в обычной форме (офлайн), а ученики 5-11 классов учреждений общего среднего образования, а также ученики внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования - дистанционно;

с 12 апреля разрешено проведение практических занятий в мастерских, лабораториях учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, Галицкого колледжа им. В. Черновола и Тернопольского профессионального колледжа ТНПУ им. И. Пулюя только группами до 15 учащихся;

с 12 апреля заведениям общественного питания запрещено принимать посетителей в помещениях, разрешено предоставлять услуги общественного питания только на открытых летних площадках, а также - осуществлять адресную доставку заказов и доставку на вынос.

Напомним, с 9 апреля в "красную" зону карантина официально перейдут Хмельницькая и Запорожская области.

По официальным данным, за минувшие сутки в области от коронавируса умерло 19 человек. В Тернополе за последние сутки выявлено 236 новых случаев COVID-19. В больницах города 298 больных COVID-19.