Пробное ВНО на Николаевщине перенесли на 24 апреля

Из-за карантина в области ограничено движение транспорта.

Пробное ВНО на Николаевщине перенесли на 24 апреля

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное внешнее независимое оценивание перенесли на 24 апреля не только в Киеве и на Черниговщине, но и в Николаевской области.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Учитывая прекращение движения общественного транспорта, что делает невозможным приезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО также откладывается и в Николаевской области. Поэтому пробное ВНО в Киеве, Черниговской и Николаевской областях состоится 24 апреля. Сейчас в других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.

Независимо от того, когда именно тот или иной участник будет проходить оценивание, для него будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома.

В частности, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут занести свои ответы в этом сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предварительными планами.

Участники из Киева, Черниговской и Николаевской областей, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, 5 апреля в УЦОКО сообщили о переносе пробного ВНО в Киеве и Черниговской области.

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