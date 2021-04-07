За сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человек

15 585 человек сделали прививки.

За сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев ковида, госпитализированы 5 587 человек
Фото: terminovo.te.ua

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 5 587 человек. От осложнений умер 481 пациент. Выздоровели 11 472 человека. За прошедшие сутки было проведено 140 224 тестирования, в частности, методом ПЦР - 59049, методом ИФА - 23 778, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 57 397.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 784 579 человек, выздоровели - 1 373 851. От осложнений заболевания умерли 35 498 человек. Всего было проведено 8 456 635 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Также за минувшие сутки, 6 апреля, 15 585 человек сделали прививки. С начала кампании были вакцинированы 320 265 человек, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;
  • Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;
  • Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;
  • Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;
  • Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;
  • Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;
  • Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;
  • Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;
  • Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;
  • Луганская область - 254 случая / 430 прививок;
  • Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;
  • Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;
  • Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;
  • Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;
  • Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;
  • Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;
  • Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;
  • Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;
  • Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;
  • Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;
  • Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;
  • Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки делались 127 мобильными бригадами по иммунизации и 755 пунктами вакцинации.

По состоянию на 6 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 379 человек.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны. По словам министра, в "красной" зоне карантина находятся 11 областей. Общая загруженность коек с кислородом составляет примерно 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.

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