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2021-04-06
На блокпосту в Луганской области умер полицейский с Киевщины
По информации источников в МВД, у мужчины случился сердечный приступ.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Денис Миронов внезапно умер во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово.
"Старший лейтенант Миронов Денис был ответственным работником, его уважали сотрудники и руководство. Коллеги Дениса помнят его добрым человеком, всегда внимательным, надежным другом и напарником. Выражаем соболезнования семье. Светлая память", - говорится в сообщении.
По данным источников "Украинской правды" в МВД, полицейский умер в результате сердечного приступа.