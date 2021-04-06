На блокпосту в Луганской области умер полицейский с Киевщины

По информации источников в МВД, у мужчины случился сердечный приступ.

Фото: facebook.com/UA.National.Police
Во вторник, 6 апреля, в Луганской области умер полицейский с Киевщины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Денис Миронов внезапно умер во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово.

"Старший лейтенант Миронов Денис был ответственным работником, его уважали сотрудники и руководство. Коллеги Дениса помнят его добрым человеком, всегда внимательным, надежным другом и напарником. Выражаем соболезнования семье. Светлая память", - говорится в сообщении.

По данным источников "Украинской правды" в МВД, полицейский умер в результате сердечного приступа.

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