На блокпосту в Луганской области умер полицейский с Киевщины

По информации источников в МВД, у мужчины случился сердечный приступ.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Во вторник, 6 апреля, в Луганской области умер полицейский с Киевщины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Денис Миронов внезапно умер во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово.

"Старший лейтенант Миронов Денис был ответственным работником, его уважали сотрудники и руководство. Коллеги Дениса помнят его добрым человеком, всегда внимательным, надежным другом и напарником. Выражаем соболезнования семье. Светлая память", - говорится в сообщении.