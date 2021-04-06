Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение

Злоумышленники забаррикадировались в купе.

Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение
Фото: Харьковская ОГА

В полиции Харьковщины рассказали детали спецоперации по задержанию двух пассажиров, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев". Для безопасности пассажиров пришлось эвакуировать весь вагон.

Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение", - отметили правоохранители.

Агрессивными пассажирами оказались двое военнослужащих фельдсвязи, которые ехали в Киев.

Одного из мужчин, 30-летнего, задержали. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Причины стрельбы выясняются.

Напомним, что два пассажира поезда "Константиновка - Киев" устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия. Никто не пострадал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрияХарьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрия
За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетомЗа стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетом
В Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконеВ Дубае задержали 11 украинок, снимавшихся обнаженными на балконе
В Летичеве мать прыгнула за ребенком, упавшим в 17-метровый колодец, оба выжилиВ Летичеве мать прыгнула за ребенком, упавшим в 17-метровый колодец, оба выжили
Тина Кароль назвала дату выхода новой песниТина Кароль назвала дату выхода новой песни
Блок рекламы


Похожие новости
В поезде "Константиновка - Киев" пассажиры устроили стрельбуВ поезде "Константиновка - Киев" пассажиры устроили стрельбу
В Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринкуВ Бельгии полиция применила слезоточивый газ и водометы против людей, которые пришли на фейковую вечеринку
За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетомЗа стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетом
Двое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полицииДвое киевлян получили уголовное дело за справление нужды на автомобиль полиции
На Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лесНа Прикарпатье крестьянин подстрелил двух мужчин, которые ночью рубили лес
В Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском паркеВ Киеве открыли уголовное дело из-за вырубки вековых дубов в Голосеевском парке
В Броварах открыли кафе, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и аутизмомВ Броварах открыли кафе, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и аутизмом
В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты на COVID-19В Киеве полицейские разоблачили работников частной лаборатории, которые подделывали тесты на COVID-19
В Винницкой области мужчина открыл стрельбу возле кафе и обесточил часть поселкаВ Винницкой области мужчина открыл стрельбу возле кафе и обесточил часть поселка
На Житомирщине работнику полиции и двум его сообщникам объявили подозрение в пыткахНа Житомирщине работнику полиции и двум его сообщникам объявили подозрение в пытках
Последние новости
Подгружаем последние новости