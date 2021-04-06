Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение
Злоумышленники забаррикадировались в купе.
В полиции Харьковщины рассказали детали спецоперации по задержанию двух пассажиров, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев". Для безопасности пассажиров пришлось эвакуировать весь вагон.
Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
"Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение", - отметили правоохранители.
Агрессивными пассажирами оказались двое военнослужащих фельдсвязи, которые ехали в Киев.
Одного из мужчин, 30-летнего, задержали. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Причины стрельбы выясняются.
Напомним, что два пассажира поезда "Константиновка - Киев" устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия. Никто не пострадал.