Пассажиры, которые открыли стрельбу в поезде "Константиновка - Киев", угрожали полиции огнем на поражение

В полиции Харьковщины рассказали детали спецоперации по задержанию двух пассажиров, которые устроили стрельбу в поезде "Константиновка - Киев ". Для безопасности пассажиров пришлось эвакуировать весь вагон.

Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение", - отметили правоохранители.

Агрессивными пассажирами оказались двое военнослужащих фельдсвязи, которые ехали в Киев .

Одного из мужчин, 30-летнего, задержали. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Причины стрельбы выясняются.