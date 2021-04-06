Кто из участников дошел до прямых эфиров шоу Голос країни-11

“Голос країни-11” переходит на новый этап: со следующей недели стартуют прямые эфиры, по результатам которых решать судьбу участников будут уже не звездные наставники, а зрители. Кто же дошел до четвертьфинала и поборется за главный приз?

“Голос країни-11”: кто остался в командах звездных наставников и прошел в прямые эфиры

Участники вокального шоу “Голос країни” прошли нелегкий путь: кастинги, “слепые” прослушивания, вокальные бои и нокауты. А теперь наступил самый сложный этап - прямые эфиры. Пройдя все испытания, до последнего этапа дошли только самые талантливые участники, отобранные такими звездами, как Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева, Олег Винник и Тина Кароль. Победитель проекта “Голос країни-11” получит недвижимость в Киеве, а также выступит на самом известном музыкальном фестивале страны Atlas Weekend.

И так, кто же прошел в “прямые эфиры”.

Команда Нади Дорофеевой

“Голос країни-11”: кто остался в командах звездных наставников и прошел в прямые эфиры

Команда Дмитрия Монатика

“Голос країни-11”: кто остался в командах звездных наставников и прошел в прямые эфиры

Команда Тины Кароль

“Голос країни-11”: кто остался в командах звездных наставников и прошел в прямые эфиры

Команда Олега Винника

“Голос країни-11”: кто остался в командах звездных наставников и прошел в прямые эфиры

На данный момент идет голосование за выбывших участников каждого из звездных наставников из вокальный нокаутов. У зрителей есть время до 00:00 7 апреля решить судьбу одного из них и позволить вернуться в шоу посредством голосования.

Стоит отметить 11 сезон вокального проекта “Голос країни” удивил некоторыми новшествами: кражами во время боев; изгнанием из проекта на нокаутах без влияния на это других участников на "стульях". А также приглашением в шоу звездных советников. Решать судьбу участников Тине Кароль помогал Дан Балан, Олегу Виннику - Иван Дорн, Дмитрию Монатику - Юлия Санина, а Наде Дорофеевой - рэперша Alyona Alyona.

Напомним, Тина Кароль и Дан Балан показали всю нежность чувств друг к другу на шоу “Голос країни“.


Анастасия Березовская, Тудей

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