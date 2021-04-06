В центре Киева полиция конфисковала птиц, которых использовали для заработка на фото
Голубей держали в контейнерах без еды и воды.
Патрульная полиция Киева изъяла птиц, которых использовали для получения заработка за счет фотографий с ними.
О жестоком обращении с птицами на Владимирском спуске правоохранителям сообщили зоозащитники. Инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которые теснились в контейнерах без еды и воды, сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.
При этом никаких документов на птиц мужчина предоставить не смог.
"Неподалеку стражи порядка заметили другого гражданина с соколом, тоже искавшего желающих сфотографироваться. Обоих мужчин привлекли к административной ответственности. На первого патрульные составили протокол по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, которая предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных. Птиц изъяли в безопасное место до решения суда", - добавили в сообщении.
В отношении второго мужчины вынесли постановление по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) КоАП, предусматривающей 3400 гривен штрафа.
Напомним, что в марте на улицах Киева и других городов Украины установили ситилайты для людей, желающих сфотографироваться с животными. Таким образом зоозащитники призывают граждан не потакать тем, кто эксплуатирует животных для фото, а вместо этого делать снимки с ситилайтами.