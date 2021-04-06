В поезде "Константиновка - Киев" пассажиры устроили стрельбу

Оба участника инцидента являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия.

Два пассажира поезда "Константиновка - Киев " устроили стрельбу в вагоне. Оба являются военнослужащими и имеют разрешение на ношение оружия.

Выстрелы были произведены из табельного оружия, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика", - отметили в сообщении.

Поездная бригада принимала все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали. Причины конфликта между пассажирами не сообщаются.

Напомним, что в 2018 году начальник управления защиты экономики облуправления Национальной полиции в Сумской области стал участником инцидента с применением оружия в поезде "Киев-Одесса". По словам источников местного издания, он во время выяснения отношений в вагоне достал травматический пистолет и открыл стрельбу.