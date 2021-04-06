Еще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShield

На Киевщине вчера не сделали ни одной прививки.

Еще 12 856 украинцев получили первую дозу CoviShield
Фото: facebook/Оперативне командування "Південь”

За прошедшие сутки, 5 апреля, в Украине 12 856 человек получили первую дозу прививки против коронавируса. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привиты 304 680 человек, из которых двое получили по две дозы и завершили вакцинацию.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Согласно им, вчера вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами вакцинации.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделали в Киеве (1710) и Днепропетровской (1010) области, наименьшее - 10 прививок - на Херсонщине. Ни одной прививки 5 апреля не сделали в Киевской области.

По состоянию на 5 апреля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 413 561 человек.

Ранее Министерство здравоохранения заявило, что люди, которым сделали первую прививку индийской вакциной AstraZeneca/Covishield, могут получить вторую дозу корейской AstraZeneca. Другие типы вакцин - от американской компании Pfizer или китайской Sinovac колоть этим людям не будут, поскольку взаимозаменяемость различных вакцин не изучена.

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