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2021-04-05
Сергей Притула показал себя с седой бородой
Сергей Притула поделился новой фотографией со своими поклонниками, которая вызвала бурный ажиотаж в социальных сетях. 39-летний шоумен смутил публику седыми волосами и бородой.
Известный украинский ведущий опубликовал новое фото в личном аккаунте в Инстаграм. Сергей Притула сделал селфи напротив водоема, на котором можно увидеть лебедей.
“И вот, даже, как бы не хотел, все равно ходишь и напеваешь: "лебеди, лебеди, лебеди любви..." - отметил в публикации звезда шоу “Кто сверху”.
В кадре Сергей Притула предстал в футболке цвета хаки и черной куртке-бомбере. Все внимание публики было приковано к внешнему виду артиста: его бороде и волосам с сединой.
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Напомним, Сергей Притула после проигрыша в борьбе за кресло мэра готовится к выборам в Раду.
Анастасия Березовская, Тудей