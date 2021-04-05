Сергей Притула показал себя с седой бородой

Сергей Притула поделился новой фотографией со своими поклонниками, которая вызвала бурный ажиотаж в социальных сетях. 39-летний шоумен смутил публику седыми волосами и бородой.

Известный украинский ведущий опубликовал новое фото в личном аккаунте в Инстаграм. Сергей Притула сделал селфи напротив водоема, на котором можно увидеть лебедей.

“И вот, даже, как бы не хотел, все равно ходишь и напеваешь: "лебеди, лебеди, лебеди любви..." - отметил в публикации звезда шоу “Кто сверху”.

В кадре Сергей Притула предстал в футболке цвета хаки и черной куртке-бомбере. Все внимание публики было приковано к внешнему виду артиста: его бороде и волосам с сединой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергіи? Притула (@siriy_ua)

Напомним, Сергей Притула после проигрыша в борьбе за кресло мэра готовится к выборам в Раду.