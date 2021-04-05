В Хмельницкой области вводят жесткий карантин с 7 апреля

Ограничения "красной" зоны будут действовать как минимум до 18 апреля.

В Хмельницкой области вводят жесткий карантин с 7 апреля
Фото: ukrainepravo.com

На территории Хмельницкой области вводятся ограничения, определенные для "красной" зоны эпидемической опасности. Согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, они будут действовать с 7 по 18 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

На период действия ограничений будет запрещена работа общепита (кроме на доставку и на вынос), торгово-развлекательных центров, спортивных залов и бассейнов, проведение массовых мероприятий, торговля на рынках, кроме продовольственных, посещение учебных заведений, регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области.

Также запрещены плановые госпитализации, пребывание в общественных местах без масок.

При этом будет разрешена работа субъектов хозяйствования, торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи.

Согласно данным МОЗ, сейчас Хмельницкая область находится в "оранжевой" зоне. Однако уровень госпитализаций там по состоянию на 5 апреля самый высокий в Украине - 131,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

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