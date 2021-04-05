Отключение отопления в Киеве перенесли на несколько дней из-за похолодания

Решение также обусловлено локдауном, из-за которого многие киевляне работают из дома.

Отключение отопления в Киеве перенесли на несколько дней из-за похолодания
Фото: moygrad.kiev.ua

Завершение отопительного сезона в Киеве перенесли на несколько дней из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В последующие дни в Киеве ожидается среднесуточная температура ниже +8 градусов. В среду ночью температура опустится до -1 градуса, возможен снег. Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которым часть киевлян будет работать дистанционно из дома", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

"Жители могут принять решение об отключении отопления на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании», - объясняют в администрации.

Социальные объекты: больницы, садики и школы, - будут отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

Ранее сообщалось, что отопление в Киеве начнут отключать 5 апреля. Процесс отключения тепла может занять около пяти дней.

Напомним, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября.

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