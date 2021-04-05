Киев в первый день усиленного карантина. Фоторепортаж

Все детские площадки города обтянули лентами с предупреждениями о запрете пользования в условиях локдауна.

Киев в свой первый день усиленного карантина застрял в пробках, продолжавшихся с утра и почти до полудня, а по городу курсировал почти совсем пустой общественной транспорт.

Все детские площадки города обтянули лентами с предупреждениями о запрете пользования в условиях локдауна. Правоохранители проверяли документы и спецпропуска пассажиров на входе в метро.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

По словам корреспондента LB.ua , полиция пыталась объяснить пассажирам без пропусков, как добраться до тех или иных точек назначения при условии отсутствия разрешения на проезд.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На детских площадках в спальных районах детей с родителями в основном не было.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Между тем по паркам столицы с утра курсировали машины с полицией, которая через громкоговоритель призывала жителей соблюдать правила карантина.

На остановках общественного транспорта некоторые все равно стоят без масок.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Между тем мэр города Виталий Кличко предупредил, что в Киеве могут ввести комендантский час в случае еще большего ухудшения ситуации. Впрочем, это относится к компетенции правительства.

Напомним, что 31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте в связи с угрожающей ситуацией с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения вводили прошлой весной.

Пользоваться транспортом можно только по спецпропускам до 16 апреля. Еще до вступления в силу ограничений в Интернете появились объявления о продаже таких билетов.