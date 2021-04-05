Киев в первый день усиленного карантина. Фоторепортаж
Все детские площадки города обтянули лентами с предупреждениями о запрете пользования в условиях локдауна.
Киев в свой первый день усиленного карантина застрял в пробках, продолжавшихся с утра и почти до полудня, а по городу курсировал почти совсем пустой общественной транспорт.
Все детские площадки города обтянули лентами с предупреждениями о запрете пользования в условиях локдауна. Правоохранители проверяли документы и спецпропуска пассажиров на входе в метро.
По словам корреспондента
На детских площадках в спальных районах детей с родителями в основном не было.
Между тем по паркам столицы с утра курсировали машины с полицией, которая через громкоговоритель призывала жителей соблюдать правила карантина.
На остановках общественного транспорта некоторые все равно стоят без масок.
Между тем мэр города Виталий Кличко предупредил, что в Киеве могут ввести комендантский час в случае еще большего ухудшения ситуации. Впрочем, это относится к компетенции правительства.
Напомним, что 31 марта городские власти Киева приняли решение ограничить проезд в транспорте в связи с угрожающей ситуацией с распространением коронавируса. Аналогичные ограничения вводили прошлой весной.
Пользоваться транспортом можно только по спецпропускам до 16 апреля. Еще до вступления в силу ограничений в Интернете появились объявления о продаже таких билетов.