Новостей.COM ⇒
2021-04-05
Китайцы установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика
На все про все у двух "одноруких" китайцев ушло меньше 14 секунд.
Фото: Gadgets Now
Китайцы Ся Ян и Ван Пенчен установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика.
При этом Ся и Ван использовали только по одной своей руке. Головоломку одолели всего за 13.7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
Отметим, что абсолютный мировой рекорд принадлежит их соотечественнику Юшэн Ду (2018, 3.47 сек).
Напомним, искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 1 секунду.