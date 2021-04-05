Китайцы установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика

На все про все у двух "одноруких" китайцев ушло меньше 14 секунд.

Фото: Gadgets Now

Китайцы Ся Ян и Ван Пенчен установили мировой рекорд в парной сборке кубика Рубика.

При этом Ся и Ван использовали только по одной своей руке. Головоломку одолели всего за 13.7 сек, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Отметим, что абсолютный мировой рекорд принадлежит их соотечественнику Юшэн Ду (2018, 3.47 сек).

Напомним, искусственный интеллект собрал кубик Рубика за 1 секунду.