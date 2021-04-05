Умер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий Мялица
Мялица скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетный профессор НАУ "ХАИ" Анатолий Мялица умер сегодня, 5 апреля.
Анатолий Мялица скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Согласно сообщению, церемония прощания состоится 6 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культуры Киевского района (ул. Скрыпника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).
Анатолий Мялица - трижды генеральный директор ХГАПП (в должности с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук, почетный профессор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» им. Н. Е. Жуковского, автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства.
На авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия. Под руководством Анатолия Мялицы ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.
Анатолий Мялица был министром промышленной политики в правительстве Виктора Януковича (2002-2004), в 2004-2005 - советником премьер-министра, в 2005 возглавлял "Антонов", трижды был гендиректором харьковского авиазавода (1985-1990, 1996-2002, 2008- 2015).