Умер бывший директор харьковского авиазавода Анатолий Мялица

Мялица скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Герой Украины, бывший генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, почетный профессор НАУ "ХАИ" Анатолий Мялица умер сегодня, 5 апреля.

Анатолий Мялица скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Согласно сообщению, церемония прощания состоится 6 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культуры Киевского района (ул. Скрыпника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).

Анатолий Мялица - трижды генеральный директор ХГАПП (в должности с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), лауреат Государственной премии СССР , заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, доктор технических наук, почетный профессор Национального аэрокосмического университета «ХАИ» им. Н. Е. Жуковского, автор более 70 работ, посвященных теории и практике технологической подготовки серийного авиационного производства.

На авиазаводе прошел путь от технолога до генерального директора предприятия. Под руководством Анатолия Мялицы ХАЗ освоил серийное производство самолетов Ан-74 и его модификаций, разработал и поднял в небо легкомоторный самолет ХАЗ-30.

Анатолий Мялица был министром промышленной политики в правительстве Виктора Януковича (2002-2004), в 2004-2005 - советником премьер-министра, в 2005 возглавлял "Антонов", трижды был гендиректором харьковского авиазавода (1985-1990, 1996-2002, 2008- 2015).