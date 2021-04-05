Сергей Бабкин снова оказался в больнице. Артиста доставили в клинику с травмой головы. Известно, что певец катался с друзьями на велосипедах и благодаря их помощи оказался в клинике.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз успешный харьковский музыкант рассказал, что отправляется на велопрогулки вместе со своими приятелями. Вчера он осуществил очередной выезд, который закончился травмой. Сергей Бабкин признался, что впервые не надел шлем и это сыграло с ним злую шутку.

Видимо, музыкант сильно перекинулся, так как получил травму головы. Друзья сделали все, чтобы артист оставался в сознании и вызвали скорую помощью.

Вскоре Сергей Бабкин опубликовал фото из больницы. В кадре певец запечатлен с улыбкой, а на левой части лица у него повязка.

“Сегодня впервые в жизни не надел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо моим друзьям, что не дали мне отключиться и вызвали скорую, оказав максимальную поддержку. Таких ошибок я больше совершать не буду и вам не советую! Берегите себя!" - отметил в публикации Сергей Бабкин.

До этого артисту уже приходилось побегать по больницам, так как у него диагностировали редкое заболевание глаз. Чтобы спасти зрение звезде пришлось лететь в Вену, где ему в два этапа провели операцию на глазах. Вскоре Сергей Бабкин будет вынужден снова лететь на прием, чтобы проверить, как идет процесс заживления.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал, почему изменял жене на протяжении нескольких лет после свадьбы.