Alyona Alyona показала фото в одних только трусах

Alyona Alyona опубликовала очень неожиданное фото у себя в микроблоге. Украинская бодипозитив певица повторила снимок Нади Дорофеевой, представ на фотографии топлес.

Рэперша Alyona Alyona снялась топлес, повторив фото Дорофеевой

Украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, не привыкла следовать общепринятым установкам. Девушка на собственном примере доказывает, что красивой и успешной может быть каждая украинка.

В личном аккаунте в Инстаграм пышнотелая рэперша опубликовала совершенно неожиданное и провокационное фото. Alyona Alyona запечатлена сидя в кресле одетая только в черные трусы. Самое сокровенное звезда прикрыла газетой с надписью “Сельские вести”. Ее образ завершает белая кепка и солнцезащитные очки, а волосы собраны в хвост.

“Когда красоту прячут за словами - я слышу шум”, - отметила в публикации украинская рэперша.

29-летняя уроженка пгт Капитановка опубликовала свое фото вместе со снимком Нади Дорофеевой. Экс-участница группы “Время и Стекло” запечатлена в такой же позе и наряде, как и Алена.

Рэперша Alyona Alyona снялась топлес, повторив фото Дорофеевой

Подписчики не сдерживали эмоции, отмечая отвагу и стремление рэперши ломать все стереотипы.

“Вы - пример женственности, мужества и оптимизма для многих женщин страны! Просто бомба-петарда”, “Красивая Алена ломает все дебильные установки, как ветер карточный домик”, “Вы делаете очень важное дело”, “Молодец. Вы пример многим, как не бояться быть собой. Вы делаете очень важное дело. Спасибо за эту искренность”, “Вы смелая девушка, Алена. Не каждая сможет себя так показать”, - восхищаются подписчики.

Напомним, огромный ажиотаж в Сети произвела жена Сергея Бабкина, опубликовавшая фотографию топлес.


Анастасия Березовская, Тудей

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