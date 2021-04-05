Полиция с помощью громкоговорителя призывает киевлян соблюдать карантинные требования

В столице усилили контроль за соблюдением локдауна.

Полиция с помощью громкоговорителя призывает киевлян соблюдать карантинные требования
Фото: kyiv.npu.gov.ua

С 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии, полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мер и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, входящих на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений, составляют административные протоколы.

Также отмечается, что работники полиции патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан. С помощью громкоговорителя они обращаются к прохожим и предупреждают, чтобы те выполняли карантинные требования.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, с понедельника, 5 апреля столица Украины пошла на жесткий локдаун. Киев закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, - предоставить отпуска.

Столица уже останавливала пассажирские перевозки для предотвращения распространения ковида в марте прошлого года. Тогда Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты, продолжившие работу, в них пускали только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.

Ранее, 17 марта 2020 года, Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратил работу. С 18 марта в Украине были закрыты междугородние пассажирские перевозки.

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