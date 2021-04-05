Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам для периода пандемии
Блокбастер от Warner продемонстрировал возрождение кинопроката.
Американский фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по кассовым сборам для пандемии, пишет Associated Press.
Несмотря на то, что фильм был доступен в HBO Max, а работали только 60% залов (большинство из них - на половину мощности), он собрал в США уже 48,5 млн долларов, из них 32,2 млн - за первый уикенд.
Это больше, чем "Чудо-женщина 1984" в декабре или "Том и Джерри" в феврале.
Блокбастер, производство которого стоило WarnerMedia 160 млн долларов, уже собрал более 285 млн долларов в мировом прокате. Почти половина этой суммы пришлась на Китай.
"Поклонники кино ждали, когда на большой экран выйдет такая лента, как "Годзилла против Конга ", и цифры не лгут - там, где аудитория могла безопасно вернуться в кинотеатры, она вернулась. Мы в восторге от этого", - заявил Джефф Голдстайн, руководитель отдела дистрибуции Warner Bros.
США является одним из мировых лидеров в вакцинации от коронавируса. По состоянию на начало апреля там сделали уже 135 млн прививок при населении в 328 млн человек.
Напомним, что самым кассовым фильмом 2020 года в США стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда", который вышел в январе, то есть до начала пандемии.