Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам для периода пандемии

Блокбастер от Warner продемонстрировал возрождение кинопроката.

Фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по сборам для периода пандемии
Фото: godzillavskong.net

Американский фильм "Годзилла против Конга" установил рекорд по кассовым сборам для пандемии, пишет Associated Press.

Несмотря на то, что фильм был доступен в HBO Max, а работали только 60% залов (большинство из них - на половину мощности), он собрал в США уже 48,5 млн долларов, из них 32,2 млн - за первый уикенд.

Это больше, чем "Чудо-женщина 1984" в декабре или "Том и Джерри" в феврале.

Блокбастер, производство которого стоило WarnerMedia 160 млн долларов, уже собрал более 285 млн долларов в мировом прокате. Почти половина этой суммы пришлась на Китай.

"Поклонники кино ждали, когда на большой экран выйдет такая лента, как "Годзилла против Конга ", и цифры не лгут - там, где аудитория могла безопасно вернуться в кинотеатры, она вернулась. Мы в восторге от этого", - заявил Джефф Голдстайн, руководитель отдела дистрибуции Warner Bros.

США является одним из мировых лидеров в вакцинации от коронавируса. По состоянию на начало апреля там сделали уже 135 млн прививок при населении в 328 млн человек.

Напомним, что самым кассовым фильмом 2020 года в США стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда", который вышел в январе, то есть до начала пандемии.

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