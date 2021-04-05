Тина Кароль и Дан Балан станцевали медленный танец на шоу Голос країни

Тина Кароль и Дан Балан заставили ревновать Олега Винника проявлением чувств нежности друг к другу. Публика ловила неоднозначные взгляды успешного певца, которые он бросал в сторону Дана и Тины.

Тина Кароль и Дан Балан показали всю нежность чувств друг к другу на шоу “Голос країни“

В 11 эфире шоу “Голос країни-11” к звездным наставникам присоединились не менее известные советники. Тина Кароль, конечно же, позвала себе в помощники Дана Балана, роман с которым ей приписывают уже не первое время. Дабы подживить слухи артисты проявляли всевозможные знаки внимание друг другу, кидали кокетливые взгляды и даже пустились в пляс.

Во время выступления Никиты Ломакина, который боролся за выход в “прямые эфиры”, Тина Кароль и Дан Балан решили устроить шоу и порадовать зрителей тесным контактом. Под исполнение хита JONY “Ты беспощадна” молдавский артист закружил в романтическом танце свою украинскую коллегу. Звездные наставники и зрители пристально наблюдали за нежностями двух знаменитостей.


Также публика обратила внимание на то, как на возвращение в проект Дана отреагировал новый наставник шоу Олег Винник. Надя Дорофеева даже решила, что артист ревнует Тину Кароль к певцу.

Обращаясь к своей партнерше, Дан Балан сказал: “Че ты нервничаешь, все будет хорошо, как всегда. Папочка вернулся”. В это время Олег Винник бросил на них пристальный взгляд, а Надя Дорофеева интригующе спросила: “Олег, ты что ревнуешь?” Винник удивленно посмотрел на соседку слева, а Балан поинтересовался: ”А что здесь что-то произошло в мое отсутствие?”

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Публикация от Голос краі?ни (@goloskrainy_official)

Напомним, Тина Кароль после выхода нового клипа рассказала о непростом выборе в ее жизни.


Анастасия Березовская, Тудей

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