В шахте Нововолынская оборвался лифт, пострадали девять горняков

Шахтеры получили ушибы и переломы легкой степени.

В шахте Нововолынская оборвался лифт, пострадали девять горняков
Фото: facebook.com/karpus.borys

В городе Нововолынск Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт, в результате пострадали девять шахтеров, они госпитализированы.

Об этом сообщил мэр города Борис Карпус в фейсбуке.

"Друзья, есть тревожные новости из шахты №9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел. Срочно сконтактировался с руководством больницы. Есть информация, что девятерых горняков доставили в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - написал он.

Мэр уточнил, что пострадавшие получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке, один пострадавший с открытым переломом бедра. Его состояние - средней тяжести.

"Ситуация под контролем. Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", - отметил Карпус.

Напомним, в феврале полиция установила подозреваемых по делу о взрыве на шахте Ахметова в 2017 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Харьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрияХарьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрия
Мобильный госпиталь для больных ковидом в Богородчанах начали сворачиватьМобильный госпиталь для больных ковидом в Богородчанах начали сворачивать
За стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетомЗа стрельбу в Броварах будут судить 15 человек во главе с криминальным авторитетом
В Летичеве мать прыгнула за ребенком, упавшим в 17-метровый колодец, оба выжилиВ Летичеве мать прыгнула за ребенком, упавшим в 17-метровый колодец, оба выжили
Тина Кароль назвала дату выхода новой песниТина Кароль назвала дату выхода новой песни
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человекВ Одессе в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек
На шахте "Белозерская" погиб горнякНа шахте "Белозерская" погиб горняк
В центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человекаВ центре Одессы произошла перестрелка, пострадали три человека
В Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учениковВ Житомире зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе, пострадали 9 учеников
На Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекцииНа Тернопольщине девять детей в детском саду пострадали из-за вспышки острой кишечной инфекции
В пожаре на Винниччине пострадали малолетние детиВ пожаре на Винниччине пострадали малолетние дети
В Польше арестовали украинца, девять раз менявшего фамилиюВ Польше арестовали украинца, девять раз менявшего фамилию
В Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человекВ Турции в результате смерча и штормов пострадали 16 человек
В Киеве напали на полицейского, задержаны девять человекВ Киеве напали на полицейского, задержаны девять человек
На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человекаНа Днепропетровщине произошел взрыв в квартире, пострадали два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости