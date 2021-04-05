В шахте Нововолынская оборвался лифт, пострадали девять горняков

В городе Нововолынск Волынской области в шахте №9 "Нововолынская" оборвался лифт, в результате пострадали девять шахтеров, они госпитализированы.

Об этом сообщил мэр города Борис Карпус в фейсбуке.

"Друзья, есть тревожные новости из шахты №9 "Нововолынская". На большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Девять шахтеров пострадали. Среди них - жители Нововолынска и окружающих сел. Срочно сконтактировался с руководством больницы. Есть информация, что девятерых горняков доставили в больницу. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - написал он.

Мэр уточнил, что пострадавшие получили ушибы и переломы легкой степени. Двое - на вытяжке, один пострадавший с открытым переломом бедра. Его состояние - средней тяжести.

"Ситуация под контролем. Завтра Управление Гоструда в Волынской области начинает служебное расследование. Работают правоохранители", - отметил Карпус.

Напомним, в феврале полиция установила подозреваемых по делу о взрыве на шахте Ахметова в 2017 году.