За сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавируса

В субботу, 3 апреля, в Украине было зафиксировано 13 738 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Летальных случаев - 258.

Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек, 6 231 человек выписаны из больницы, выздоровело 4 657 человек и осуществлено 75 538 тестирований: методом ПЦР - 36 311, методом ИФА - 9 030 и 30 197 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV -2.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 552 случая;

Винницкая область - 397 случаев;

Волынская область - 226 случаев;

Днепропетровская область - 1 143 случая;

Донецкая область - 668 случаев;

Житомирская область - 616 случаев;

Закарпатская - 287 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 804 случая;

Кировоградская область - 171 случай;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 865 случаев;

Николаевская область - 386 случаев;

Одесская область - 1 075 случаев;

Полтавская область - 194 случая;

Ровенская область - 330 случаев;

Сумская область - 762 случая;

Тернопольская область - 505 случаев;

Харьковская область - 1 388 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 1 060 случаев;

Черкасская область - 646 случаев;

Черновицкая область - 304 случая;

Черниговская область - 555 случаев.

За все время пандемии в Украине ковидом заболело 1 745 709 человек, выписаны 1 347 193 человека, летальных случаев - 34 333 и проведено 8 334 111 ПЦР-тестирований.

Напомним, в Украине в пятницу, 2 апреля на ковид заболело более 20 тыс. человек, летальных случаев – 396.