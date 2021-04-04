За сутки в Украине - 13 738 новых случаев коронавируса
Летальных случаев – 258.
В субботу, 3 апреля, в Украине было зафиксировано 13 738 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Летальных случаев - 258.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 545 человек, 6 231 человек выписаны из больницы, выздоровело 4 657 человек и осуществлено 75 538 тестирований: методом ПЦР - 36 311, методом ИФА - 9 030 и 30 197 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV -2.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 552 случая;
Винницкая область - 397 случаев;
Волынская область - 226 случаев;
Днепропетровская область - 1 143 случая;
Донецкая область - 668 случаев;
Житомирская область - 616 случаев;
Закарпатская - 287 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 234 случая;
Киевская область - 804 случая;
Кировоградская область - 171 случай;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 865 случаев;
Николаевская область - 386 случаев;
Одесская область - 1 075 случаев;
Полтавская область - 194 случая;
Ровенская область - 330 случаев;
Сумская область - 762 случая;
Тернопольская область - 505 случаев;
Харьковская область - 1 388 случаев;
Херсонская область - 186 случаев;
Хмельницкая область - 1 060 случаев;
Черкасская область - 646 случаев;
Черновицкая область - 304 случая;
Черниговская область - 555 случаев.
За все время пандемии в Украине ковидом заболело 1 745 709 человек, выписаны 1 347 193 человека, летальных случаев - 34 333 и проведено 8 334 111 ПЦР-тестирований.
Напомним, в Украине в пятницу, 2 апреля на ковид заболело более 20 тыс. человек, летальных случаев – 396.