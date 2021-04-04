В Киеве милиция составила 173 протокола за нарушение правил карантина

В течение последних суток правоохранители Киева проверили 490 объектов по соблюдению противоэпидемических правил.

Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Среди них - развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

"Полицейские продолжают проводить профилактически разъяснительную работу среди граждан и субъектов хозяйственной деятельности по соблюдению требований карантина. В случае выявления фактов сознательного нарушения карантина и отказа их устранения, правоохранители привлекают физических и юридических лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Для контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы. Ежедневно работники полиции в составе таких групп проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий как физическими, так и юридическими лицами.

По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и в результате за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организуют в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул Крищенко.

Напомним, за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии со ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе, респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе, изготовленных самостоятельно.

За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

С понедельника, 5 апреля, столица Украины идет на жесткий локдаун.