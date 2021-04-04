Дядя Жора перенес сложную операцию на сердце

Шоумен Дядя Жора рассказал, как чувствует себя после сложной операции на сердце. Комик пришел в себя и записал видео в Instagram прямо из больничной палаты. По словам Дяди Жоры, у него уже все хорошо.

Дядя Жора перенес сложную операцию на сердце: видео из больницы

Дядя Жора признался, что ему задают много вопросов относительно того, что с ним произошло. Мужчина поделился, что операция была плановой. По его словам, хирургическое вмешательство не было проведено на фоне обострения болезни.

"У меня все хорошо. Сейчас уже отхожу, все прошло, все прекрасно",
– сказал подписчикам Дядя Жора.

Юморист поблагодарил фанатов за искренность и слова поддержки и пожелал всем крепкого здоровья. В субботу, 3 апреля, его выписали из больницы. Судя по Stories в Instagram, прооперировали Дядю Жору в Киевском Институте Сердца. Подробностями операции он пообещал поделиться немного позже.

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Публикация от ДЯДЯ ЖОРА (@dyadya_jora)

Напомним, в конце марта из больницы выписали супругу Дяди Жоры, Наталью Мичковскую, которой экстренно удалили миому матки. Операция прошла успешно.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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